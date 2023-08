Incidente oggi in A14 tra Pedaso e Grottammare: caos e code in autostrada

Grottammare (Ascoli), 25 agosto 2023 – Ancora caos in autostrada. Ancora una volta in A14, nel tratto in provincia di Ascoli. Qualche giorno fa era stato un incidente in A14 all’altezza del casello di San Benedetto del Tronto a creare code infinite (anche causate da curiosi), oggi, invece, lo schianto è avvenuto verso le 16 nel tratto tra Pedaso (nel Fermano) e Grottammare (Ascoli).

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto un furgone e due auto, con feriti lievi, che ha causato però circa 4 km di coda nel tratto autostradale A14 a sud delle Marche in direzione Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Il traffico è rimasto intenso e rallentato per ore, ma la viabilità è lentamente migliorata, fino a tornare normale in tarda serata.