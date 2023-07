Incidente oggi ad Ascoli: in due sul monopattino rovinano a terra

Ascoli, 6 luglio 2023 - Erano in due su un monopattino quando all’improvviso sono finiti a terra. Li hanno visti intorno alle 14.30 lungo via Porta Tufilla, meglio conosciuta come ’sotto ai Mulini’. Un ragazzo e una ragazza sono stati soccorsi prima dagli automobilisti in transito, quindi da due ambulanze del 118 e della Croce Rossa.

Entrambi erano coscienti ma con un brutto trauma cranico ed escoriazioni varie. Da chiarire ancora la dinamica ma è stata una caduta non di poco conto, viste le condizioni in cui sono stati trovati i due ragazzi, e considerando le velocità che può raggiungere il monopattino elettrico.

I due sono stati trasportati in Pronto Soccorso per accertamenti. Una notizia che arriva pochi giorni dopo la presentazione del nuovo codice della strada che mette nel mirino proprio i monopattini: in arrivo una stretta per la regolamentazione.