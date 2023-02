Incidente a Spinetoli (Ascoli) oggi: donna investita, è gravissima

Incidente in A 14 a Grottammare: quando la camera ardente e i funerali

Spinetoli, 8 febbraio 2023 – Una donna di 45 anni è stata investita questa sera a Pagliare lungo la Salaria, all’altezza del negozio Acqua e Sapone.

La donna era a piedi ed è stata presa in pieno da una vettura che procedeva in direzione mare. Ai primi testimoni le condizioni della donna sono apparse subito gravi: non era cosciente e aveva il volto riverso verso la strada.

Il ragazzo a bordo dell’auto si è fermato subito a prestare soccorso.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, da Offida e da Ascoli, quindi la donna è stata trasferita ai campi sportivi di Colli dove ad attenderla c’era l’eliambulanza.