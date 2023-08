Incidente alla Quintana di Ascoli Piceno, perché è stata abbattuta la cavalla caduta

Ascoli, 7 agosto 2023 – Alla fine è arrivata la notizia peggiore: è stata abbattuta nella prime ore di questa mattina Look Amazing, la purosangue inglese di 8 anni caduta mentre, cavalcata dal cavaliere di Faenza Nicholas Lionetti, affrontava l'ultima curva, detta ‘del Cassero’, in occasione dell'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno, corsa ieri pomeriggio.

Cavaliere e cavalla del sestiere della Piazzarola sono precipitati a terra, rovinando sulla pista del campo dei giochi dello Squarcia dove si è disputato il torneo cavalleresco vinto dall'ascolano Lorenzo Melosso per il sestiere di Porta Romana.

I sanitari della clinica veterinaria di Teramo hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma la frattura all'anteriore destro a Look Amazing è risultata non recuperabile per cui, in accordo con il proprietario Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzurra di Foligno e la commissione veterinaria della giostra ascolana, è stato deciso di procedere per questioni umanitarie.

A Lionetti è stata invece diagnosticata una frattura composta alla scapola destra. Si tratta del secondo cavallo abbattuto nell'arco di due mesi.

Durante le prove della Quintana di luglio, a Foligno, si verificò infatti un tremendo incidente: la cavalla di Massimo Gubbini fu stroncata da un infarto e il cavaliere rimase ferito in maniera molto grave.

L'episodio di ieri ha riacceso le polemiche intorno a questo tipo di manifestazioni con animali, tanto che le associazioni ambientaliste si stanno rivolgendo alla procura di Ascoli.

L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) annuncia giorni un esposto per chiedere indagini su quanto successo, mentre l'Ente nazionale protezione animali (Enpa) si dice "tramite il proprio ufficio legale pronto ad andare in fondo a questo gravissimo incidente. Lo scorso 2 luglio era morto un altro cavallo durante le prove della Quintana di Foligno, anche in quel caso Enpa aveva presentato denuncia".

"Quanti cavalli dovranno perdere la vita – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - prima che si decida di mettere uno stop a queste manifestazioni che provocano solo sofferenza e morte agli equini? Un altro animale è morto in nome del divertimento del pubblico. E’ davvero inaccettabile che si nasconda sotto l’egida della tradizione una manifestazione che racchiude tali barbarie nei confronti degli animali e che gira attorno a chiari interessi economici. Come Enpa continueremo a contrastare in tutte le sedi questi maltrattamenti o uccisioni di animali. Ci rivolgiamo anche alla Rai, servizio pubblico, e agli altri network televisivi affinché non trasmettano più questo tipo di spettacolo, alimentando una cultura del maltrattamento, a discapito della tutela e del rispetto degli animali".

Sulla vicenda, anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha espresso dolore per la vicenda: "Purtroppo abbiamo assistito a una scena forte, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere, e quest'oggi è arrivata la bruttissima notizia che Look Amazing è stata sottoposta a procedura eutanasica per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata. La Quintana di Ascoli - sottolinea il sindaco - ama i cavalli e li rispetta".