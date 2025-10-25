Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ascoli
CronacaIncidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni
25 ott 2025
PEPPE ERCOLI
Cronaca
  Incidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni

Incidente stradale a Rotella (Ascoli): morto un giovane di 17 anni

Il ragazzino era rimasto bloccato sulla moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è ritrovato davanti a un camion

Incidente sul Lavoro Fabbrica FAB Gallo di Petriano Camionista Eliambulanza Pompieri Ambulanza

Per approfondire:

Ascoli, 25 ottobre 2025 – Morto un 17enne in un incidente sulla strada per Rotella (Ascoli Piceno). Il ragazzino era rimasto bloccato su una moto quando, all'interno della ruota da 8 pollici, si è ritrovato davanti a un camion. Immediatamente se vieni attivato e assistito. Sul posto sono giunti e sanitari del 118 che hanno messo in tutte le manovre rianimatorie. 

Nel frattempo è stata fatta arrivare anche l'eliambulanza. Purtroppo tutti i tentativi di salvagli la vita sono stati vani. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo seguito dal violento impatto.

Presente e allertata anche questa postazione i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno saputo a gran voce della dinamica dell'incidente mortale.

© Riproduzione riservata