Incidente lungo la Salaria: investe una donna e scappa. Lei ignorata pure da altre auto

Ascoli, 20 dicembre 2024 – Investe una donna che attraversa la strada e fugge. E, come se non bastasse, altri automobilisti transitati subito dopo, nonostante la donna palesemente a terra, hanno proseguito la loro marcia senza fermarsi. E’ accaduto nel pomeriggio intorno alle 16,30 a Brecciarolo, lungo la Salaria, proprio davanti al Brecciarol Bar. Una donna di circa 40 anni stava attraversando la strada per raggiungere la sua automobile, parcheggiata sul lato opposto. La visibilità era scarsa, causa pioggia e il sole già quasi completamente tramontato. E’ spuntata fra due auto in sosta e, probabilmente, l’autista della Volkswaghen Polo che l’ha investita non si è accorto di lei. Non può, invece, non essersi reso conto dell’accaduto. Nonostante ciò è andato via senza fermarsi a prestare soccorso alla sventurata donna immobile a terra. Subito sono intervenute alcune persone che hanno dato l’allarme. La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per la sospetta frattura degli arti inferiori: non è in pericolo di vita, è stata sempre cosciente. Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente avviato le indagini e sono sulle tracce della vettura investitrice, una Polo bianca inquadrata dalle telecamere di sicurezza della zona. Così come sono stati inquadrati, suscitando indignazione, gli automobilisti che hanno proseguito la marcia nonostante la donna a terra.

p. erc.