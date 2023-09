A 80 anni con il pick up sfonda il parapetto del ponte: rischia volo di venti metri

Ascoli, 25 settembre 2023 - Sfonda con l'auto il parapetto di un ponte, rischia di precipitare facendo un volo di una ventina di metri. Tragedia sfiorata questa mattina a Porta Cartara. Una donna di 80 anni era alla guida del suo pick up, stava imboccando il ponte in direzione lungo Castellano Sisto V quando ha perso il controllo del mezzo che è finita contro il parapetto est del ponte sfondando sia la parte ferrosa, sia alcuni blocchi di travertino che sono precipitati nel vuoto. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30.

La paura per la donna è stata moltissima, il pericolo è stato causato anche dai blocchi di travertino precipitati in un orto sottostante nel quale in quel momento per fortuna non c’era nessuno. Inevitabili anche i disagi al traffico, il transito sul ponte Cartara è stato a lungo interrotto per permettere le operazioni di ripristino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il pick up incidentato è stato rimosso.