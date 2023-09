Incidente sul lavoro a Centobuchi. Rischia di perdere una mano

Grave infortunio sul lavoro in un’azienda a Centobuchi di Monteprandone, che si trova lungo la provinciale Salaria a ovest del territorio di Monteprandone. N’è rimasta vittima V. K. di 26 anni, d’origine ucraina, che stava lavorando in una segheria che prepara legna per il riscaldamento domestico. E’ accaduto nella tarda mattina di ieri. La giovane donna rischia di perdere buona parte della mano destra.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazza è finita con la mano nella sega circolare che le ha parzialmente amputato l’arto. L’operaia, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dai colleghi di lavoro che hanno dato subito l’allarme alla centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes di San Benedetto per stabilizzare la paziente, che è stata poi trasferita in Ancona con l’Eliambulanza. Il velivolo, per accelerare i soccorsi, è atterrato in un terreno non distante dal luogo dell’infortunio. In preda al dolore e alla disperazione per l’accaduto, la giovane operaia non è stata in grado di descrivere la dinamica dell’infortunio. La speranza è che i medici del reparto di Chirurgia della mano, riescano a riattarle l’arto. Sul posto sono intervenuti gli addetti della prevenzione infortuni sul lavoro di Ascoli.

ma.ie.