Incidente sul lavoro a Rotella

Di un brutto incidente sul lavoro è rimasto a vittima a metà pomeriggio di ieri un operaio a Rotella. L’uomo, un maceratese di 51 anni, stava montando un impianto di videosorveglianza in una immobile e per svolgere la sua mansione è salito su un palo. Qualcosa deve però essere andato storto; l’uomo ha infatti perso l’equilibrio precipitando a terra. L’impatto è stato piuttosto violento. I presenti hanno chiesto immediatamente l’intervento del 118. Giunti sul posto i sanitari hanno ritenuto opportuno allertare l’eliambulanza e disporre l’immediato trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il paziente è stato quindi ricoverato al Trauma Center per la valutazione dei diversi traumi riportati nella caduta dall’alto. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti per capire come e perché si sia verificato l’incidente e se tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro sono state rispettate.