Incidente sul lavoro, donna perde due falangi

Ancora un infortunio sul lavoro a Porto d’Ascoli. Una donna di 42 anni, S.C. le sue iniziali, dipendente di un’azienda che lavora prodotti alimentari, ha subito l’amputazione delle falangette di due dita di una mano, mentre stava operando su un macchinario. I colleghi di lavoro, sentendo le grida della donna, hanno subito chiesto aiuto alla centrale operativa del 118 che ha inviato un equipaggio, con medico a bordo dell’ambulanza, della potes di San Benedetto e, contemporaneamente, ha chiesto anche l’invio dell’eliambulanza atterrata nella piazzola di via Sgattoni. La vittima dell’infortunio è stata trasportata nel reparto di Chirurgia della mano nell’ospedale di Ancona, dove i medici hanno tentato un intervento ricostruttivo dell’arto danneggiato. Sul luogo del lavoro sono intervenuti gli addetti dello Spsal per gli accertamenti. Guido Bianchini, presidente provinciale Inail: "La vicenda odierna evidenzia come occorra mantenere una vigilanza costante oltre ad implementare strategie e azioni specifiche. La sicurezza sul lavoro è un obiettivo fondamentale dell’Inail". Un caso ancor più serio, era accaduto a ottobre sollevando le preoccupazioni di tutte le sigle sindacali.