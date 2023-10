Incidente sul lavoro, donna portata a Torrette

Serio infortunio sul lavoro in un’azienda che opera in via Pomezia a Porto d’Ascoli, strada senza uscita a est della statale Adriatica dopo il sottopasso ferroviario. N’è rimasta coinvolta una donna di 48 anni che è stata trasportato all’ospedale di Ancona. L’infortunio è accaduto nel pomeriggio inoltrato di ieri. Secondo la prima ricostruzione, l’operaia è finita con la mano e il braccio nel nastro trasportatore dove vengono confezionati prodotti agricoli insacchettati, subendo danni piuttosto seri. I soccorsi sono stati portati da un equipaggio dei volontari della Croce Rossa di Monteprandone, più vicini alla cooperativa agricola, dove si è verificato l’incidente e in seguito dal personale del 118 di Ascoli giunti con un medico dell’emergenza, poiché in quel momento tutti gli equipaggi della Potes di San Benedetto erano impegnati per altri soccorsi. La paziente, in codice rosso, per i danni subiti all’arto, è stata subito stabilizzato dai sanitari a bordo dell’ambulanza e poi trasferita nella piazzola di via Sgattoni, dov’è atterrata l’Eliambulanza che è ripartita alla volta dell’ospedale Dorico poco prima delle ore 17. L’accaduto è stato segnalato, dalle autorità sanitarie che dovranno svolgere accertamenti sul funzionamento del macchinario e ricostruire la dinamica dell’infortunio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Benedetto ed i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli per quanto di propria competenza.