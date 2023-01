Incidente sul lavoro in un cantiere del centro Grande paura per un operaio: ricoverato

Grande paura ieri pomeriggio per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere del centro storico di Ascoli. Vittima un giovane operaio di origini peruviane le cui condizioni comunque non sono gravi, anche se sulle prime si è temuto il peggio. Mentre lavorava in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio in via dei Soderini il ragazzo è caduto da alcuni metri di altezza. I compagni di lavoro si sono precipitati a soccorrerlo ed hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno subito visitato. In un primo momento è stato ipotizzato l’intervento dell’eliambulanza per trasferirlo al Torrette di Ancona, ma poi è stato ritenuto più indicato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice rosso. I successivi accertamenti disposti dai medici del reparto di emergenza del nosocomio a Monticelli hanno escluso danni gravi per le conseguenze della caduta, per cui il paziente è stato trattenuto in osservazione, ma le sue condizioni vengono giudicate sostanzialmente buone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ascoli e i vigili del fuoco. Verranno compiuti accertamenti di legge per verificare il rispetto delle norme anti infortunistiche. Da capire infatti se il giovane fosse stato adeguatamente formato per il lavoro che stava svolgendo e se era dotato dei previsti presidi di protezione nell’eseguire le sue mansioni.

p. erc.