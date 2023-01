Incidente sul lavoro, la moglie della vittima parla in tribunale

Prosegue il processo per la morte di Giovanni Battista Mollica, il 64enne deceduto il 23 agosto del 2018 a Castignano in un incidente sul lavoro. Di omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono rispondere Luigi Vallorani, proprietario del fondo che aveva commissionato il taglio di alcuni alberi di salice a Gianfranco Corradetti, imprenditore agricolo, qualifica che – secondo la Procura – non gli consentiva di effettuare il taglio di alberi su terreni di terze persone; operazione per la quale quel giorno si fece aiutare da Mollica. Quest’ultimo era sprovvisto delle capacità tecniche per eseguire il lavoro. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gramenzi e Morganti, mentre i familiari della vittima sono parte civile, assistiti dall’avvocato Occhiochiuso. Nell’ultima udienza ha reso testimonianza la moglie della vittima. La sera prima dell’incidente, mentre andavano a cena fuori, il marito le aveva detto che all’indomani sarebbe andato a svolgere un lavoro con Corradett. Ha aggiunto anche in altre circostanze era stato chiamato per fare dei lavori di natura agricola.