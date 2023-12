Incidente sulla Salaria. Ferita una donna incinta

Quattro sono le persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto intorno alle sei di ieri pomeriggio lungo la strada provinciale Salaria tra i comuni di Monsampolo e Spinetoli. Il sinistro si è verificato nelle vicinanze del Libra Cafè, in prossimità dell’incrocio. A seguito dell’impatto piuttosto severo, fra due autovetture, sono rimasti contusi tutti gli occupanti dei due veicoli, compresa una donna in stato interessante, R. P. di 42 anni e tre uomini.

I primi a giungere sul posto dello schianto hanno prestato aiuto alle persone coinvolte ed hanno chiesto l’intervento immediato del 118. La centrale operativa di Ascoli ha subito disposto l’invio dei soccorritori che sono arrivati da San Benedetto: due equipaggi della Potes, uno medicalizzato ed un equipaggio della Croce Rossa.

La donna in stato interessante non ha subito ferite, ma nello schianto si è procurata alcune contusioni per cui è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto per gli accertamenti clinici e diagnostici e quindi affidata al personale sanitario dell’Ostetricia per la valutazione di eventuali conseguenze.

Gli altri equipaggi hanno trasportato all’ospedale tre uomini che hanno subito contusioni agli arti superiori e inferiori, ma non sono in gravi condizioni. Ingenti i danni ai due veicoli. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monsampolo che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora piuttosto intensa, per via dell’uscita dei lavoratori dalle fabbriche. Ci sono stati disagi a seguito degli incolonnamenti.