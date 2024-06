Incidente sulla Salaria. Schianto, grave un 30enne

Grave incidente nella tarda mattinata di ieri sulla Salaria, a San Pio X, Spinetoli. La dinamica dell’incidente è tutta ancora da definire da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo, ma da una prima ricostruzione sembra che a scontrarsi sia stata un’auto con a bordo una donna, di 47 anni, che stava girando all’altezza del vivaio Forti e una moto, in sella alla quale si trovava un uomo di circa 30 anni, che proveniva da San Benedetto in direzione Ascoli. L’impatto è stato violentissimo, a riportare i danni più gravi è stato il giovane centauro, che a seguito dello scontro è stato sbalzato in aria ed è ricaduto violentemente a terra. I primi soccorritori hanno trovato l’uomo a ridosso della rete di recinzione del vivaio gravemente ferito, subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute prontamente due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e tre pattuglie dei carabinieri. "Sono stata richiamata da un grande botto – racconta una donna, una dei primi soccorritori, che abita vicino al luogo dell’incidente –, mi sono precipitata in strada ed ho visto il ferito lungo la scarpata. Subito siamo andati ad aiutarlo, il giovane era vigile, ma presentava tantissime ferite, lo abbiamo rassicurato ed aiutato a stare tranquillo. Sono stati istanti molto concitati, lunghissimi e drammatici, in quel momento è arrivata anche una dottoressa, che passava di lì. Sono scene che non vorresti mai vedere. Purtroppo in questo tratto di strada ci sono stati troppi incidenti e anche mortali". I sanitari dopo averlo stabilizzato hanno allertato l’eliambulanza temendo che il 30enne avesse riportato lesioni interne. Il 30enne è stato elitrasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Torrette, le sue condizioni restano gravi. Mentre la donna alla guida dell’auto, in grave stato di choc, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La strada Salaria è stata chiusa al traffico per permettere soccorso e rilievi di legge da parte dei carabinieri. Intanto tra i residenti delle case vicine la Salaria serpeggia la polemica: "Qui le auto sfrecciano come missili – dichiarano – abbiamo fatto telefonate, inviato Pec, inviato articoli proprio per le colonne del vostro giornale, ma abbiamo ottenuto solo promesse. Chiediamo all’Anas un intervento immediato per garantire un minimo di sicurezza".

Maria Grazia Lappa