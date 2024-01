Incidente sulla Statale Adriatica. Donna ferita finisce al pronto soccorso Una giovane donna è rimasta ferita in un tamponamento lungo la statale Adriatica a nord di Cupra Marittima. È stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. La polizia locale ha effettuato i rilievi e il traffico ha subito rallentamenti.