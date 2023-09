Incidente sulla Statale: un ferito

Un uomo di 81 anni, G. C., residente a San Benedetto, è rimasto ferito in un incidente accaduto ieri mattina intorno alle 8,30 lungo la statale Adriatica all’altezza dell’imbocco al supermercato Conad di Corso Mazzini. L’uomo viaggiava in sella al suo scooter quando è entrato in collisione con una Renault Clio condotta da una donna. Il pensionato è rimasto contuso ed è stato soccorso dal personale della Potes-118 che l’ha stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Pronto soccorso per le medicazioni delle ferite subite e per gli accertamenti clinici e diagnostici necessari ad approfondire la diagnosi di eventuali danni subiti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi tecnici del sinistro e regolare la viabilità, che subito dopo l’incidente è andata subito in tilt. I mezzi diretti verso sud sono stati dirottati per vie interne attraverso il parcheggio del Supermercato e via Ferri, per tutto il tempo necessario a soccorrere il paziente ed eseguire i rilievi.