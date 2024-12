Incidente sull’Adriatica: nello scontro feriti i due conducenti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente fronte-laterale accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la statale Adriatica ai confini fra Grottammare e Cupra Marittima, di fronte al parcheggio ’Saccoccia’. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Cupra Marittima si sono scontrate una Fiat 500 ed una Ford Fiesta. Uno dei due veicoli ha invaso la carreggiata opposta ed entrambi i conducenti sono rimasti contusi. Alla guida della Ford Fiesta si trovava una donna E. M. di 67 anni che è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata al pronto soccorso di San Benedetto, mentre al volante della Fiat 500 vi era R. P. di 53 anni, che si è fatto visitare sul posto rifiutando il trasporto all’ospedale. Oltre alla polizia locale di Cupra, sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati della viabilità ed i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno messo in sicurezza i veicoli danneggiati.