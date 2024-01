Due cani fuggiti provocano lo schianto in Superstrada: autista gravemente ferito

Ascoli, 23 gennaio 2024 – Due cani usciti da una proprietà privata hanno causato ieri mattina un incidente stradale lungo la superstrada Ascoli-Mare che ha coinvolto due furgoni del corriere Gls. Nel sinistro è rimasto seriamente ferito uno degli autisti che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette per un sospetto trauma cranico, meritevole di particolari approfondimenti diagnostici.

L’uomo, un 26enne, non è comunque in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto intorno alle 10,30. I due furgoni stavano percorrendo la superstrada in direzione Ascoli. Nei pressi dell’uscita di Maltignano sono improvvisamente comparsi due cani di discrete dimensioni, un maremmano e un meticcio, che correvano verso Ascoli, percorrendo purtroppo proprio il raccordo autostradale. L’autista del primo furgone si è accorto della loro pericolosa presenza; ha rallentato e messo le quattro frecce per non investirli e per segnalare il pericolo a chi sopraggiungeva.

Il secondo autista, non resosi conto di quanto stava succedendo, ha invece continuato a viaggiare a velocità più sostenuta e non è riuscito a frenare il suo automezzo tamponando in pieno il furgone del collega. L’impatto è stato molto violento come testimoniano i danni importanti riportati dai due furgoni Gls.

L’autista del secondo mezzo è rimasto anche lui ferito, poiché nell’impatto è stato sbalzato in avanti andando a sbattere la testa e il torace contro la parte anteriore del furgone. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti che sopraggiungevano.

Sono quindi giunti i sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasferire il 26enne al Trauma Center di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il tratto di superstrada è stato momentaneamente chiuso, causando inevitabili disagi alla circolazione, regolata dalla Polizia Stradale.

Poco dopo gli agenti hanno individuato i due cani, risalendo al proprietario che è stato denunciato per omesso controllo. Gli animali, entrambi dotati di microchip, sono stati sequestrati dagli agenti della stradale che li hanno comunque affidati al proprietario; quest’ultimo potrebbe ora dover concorrere per i danni causati nell’incidente stradale alla persona ferita e per i due furgoni gravemente danneggiati. Buon per lui se i due cani sono assicurati. Da qualche tempo si ripetono segnalazioni di cani che percorrono la superstrada; non si tratterebbe, però, degli stessi di ieri, per cui permane il pericolo di altre presenze indebite lungo il raccordo, a cui prestare massima attenzione.