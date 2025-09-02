Incidente tra auto e moto. Centauro ferito sulla Salaria

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica sera, intorno alle 21, lungo la strada Salaria, nei pressi della farmacia Tamburrini, a Castel di Lama. Un’auto, una Fiat Panda e una moto si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio il giovane che era alla guida della due ruote, sbalzato a terra in seguito all’impatto. La moto che sopraggiungeva da San Benedetto in direzione monti, da una prima ricostruzione sembrerebbe che per evitare un’auto ha sterzato e quindi è entrata in collisione con l’auto che sopraggiungeva da Ascoli in direzione opposta. Un urto violentissimo, il giovane è caduto a terra rovinosamente ed ha riportato diversi traumi. Illeso il conducente dell’auto. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto è sopraggiunta prontamente un’ambulanza del Potes di Offida, che ha prestato le prime cure al giovane, che al momento dei soccorsi era vigile. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per i rilievi di legge. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato urgentemente al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per gli accertamenti. Problemi si sono verificati alla viabilità. Il tratto della Salaria che attraversa la popolosa frazione di Villa Sant’Antonio è spesso teatro di incidenti, i cittadini da tempo chiedono più controlli e soprattutto dissuasori di velocità. I cittadini affermano che lungo la Salaria si corre troppo, un pericolo non solo per le auto, ma soprattutto per i pedoni.

m.g.l.