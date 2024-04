Incidente tra auto e moto, grave giovane

Scontro tra moto e furgone, motociclista trasportato ad Ancona. Il grave incidente si è verificato, ieri mattina, intorno alle 11.14, lungo la strada Salaria, all’altezza della stazione di benzina Agip, a Villa Sant’Antonio di Castel di Lama. L’incidente ha visto coinvolti un furgone ed una moto, entrambi condotti da giovani, il primo di Appignano del Tronto e il secondo di Castel di Lama, ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della locale stazione ed un’ambulanza del 118 proveniente da Ascoli, visto le condizione piuttosto gravi del centauro è stata allertata l’eliambulanza, che da Ancona ha raggiunto Castel di Lama ed ha trasportato il giovane all’ospedale Torrette. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Castel di Lama, da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane, di 26 anni, a bordo della sua moto, percorreva la strada in direzione Ascoli quando si è scontrato contro il furgone, che proveniente da Ascoli stava girando verso il benzinaio. Un urto violentissimo, il giovane motociclista è stato disarcionato dal mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diversi traumi. Quasi illeso, ma sotto choc, il giovane alla guida del furgone. Ai primi soccorritori la scena che si è presentata ha suscitato subito molta preoccupazione, il giovane motociclista era a terra, vigile, ma dolorante, subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso. Viste le condizioni piuttosto serie si è preferito allertare l’eliambulanza che ha atterrato nel campo sportivo di via Tevere. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato al Trauma Center dell’ospedale regionale Torrette di Ancona, le sue condizioni sono gravi, in quanto ha riportato diversi traumi, tra cui la frattura del femore, ma non è in pericolo di vita.

m.g.l.