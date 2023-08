Incidente tra ciclisti, uno al Pronto soccorso Malore per una ragazza mentre è a passeggio

Riviera delle Palme al completo per questi giorni di ferragosto, anche le strade ed i parcheggi sono super affollati. Le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso sono stati costantemente in allerta per fronteggiare eventuali emergenze. Poco dopo le 8, in località Bore Tesino, nei pressi della rotatoria a ovest del casello autostradale, due cicli amatoriali si sono toccati in curva ed uno è caduto riportando ferite e contusioni multiple. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes 118 che l’ha stabilizzato sull’ambulanza e poi l’ha trasportato, per accertamenti diagnostici, al Pronto Soccorso di San Benedetto in codice arancione. Verso mezzogiorno, invece, è scattato il soccorso per una ragazza che è stata colta da un improvviso malore mentre stava passeggiando sulla battigia di fronte ai bagni dell’hotel Excelsior. Sembrava trattarsi di un caso molto serio, tanto che sul posto sono intervenuti un equipaggio della Misericordia di Grottammare e la medicalizzata della Potes 118. Accorsi anche i militari della capitaneria di porto. La giovane è stata visitata sul posto e poiché col passare dei minuti si è ripresa, ha rifiutato il trasporto all’ospedale.