Incidente tra un’auto e un furgone: due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto lungo la provinciale n.1 che conduce ad Offida nella tarda mattina di ieri. Alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto sono finiti entrambi i conducenti dei mezzi, un’autovettura ed un furgone, che si sono scontrati in curva in direzione della cantina Cocci Grifoni. E’ stato uno scontro piuttosto severo nel quale sono rimasti contusi E. P. di 51 anni di Offida ed L. S. di 59 anni di Rotella che, per fortuna, non avrebbero subito serie conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. I pazienti sono stati stabilizzati e trasportati all’ospedale dall’equipaggio della Potes -118 di San Benedetto. La viabilità ha subito rallentamenti per consentire i rilievi tecnici eseguiti dai carabinieri della stazione di Ripatransone.