Ubriaca alla guida si schianta davanti alla caserma dei carabinieri

Ascoli, 7 agosto 2023 – Non poteva scegliere un posto migliore per perdere il controllo della sua auto e schiantarsi contro una vettura in sosta. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica, sul viale dello Sport, proprio davanti alla caserma dei carabinieri di San Benedetto, i cui militari hanno soccorso la giovane donna e poi l’hanno privata della patente perché era sbronza.

La trentunenne era alla guida di una Fiat Panda e quando i carabinieri l’hanno sottoposta all’esame dell’etilometro, è emerso che aveva alzato il gomito. Durante la notte del fine settimana sulla Riviera delle Palme sono stati eseguiti i controlli con diverse pattuglie di carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani che hanno presidiato le strade di San Benedetto e dintorni fino all’alba, monitorando in particolar modo le zone più esposte al fenomeno della cosiddetta movida: il centro e il lungomare di San Benedetto, ma anche le strade che collegano la costa con l’entroterra. Un presidio che, in questi giorni, ha visto anche arrivare rinforzi per quanto riguarda le fiamme gialle con l’entrata in servizio, dal primo giorno di agosto, di quattro militari in più. Nel centro cittadino e sul lungomare i controlli hanno riguardato il consumo di alcolici, il disturbo della quieta pubblica, il rispetto dell’ordinanza sindacale. Sulle principali arterie, invece, sono stati istituiti posti di blocco con etilometro, per verificare lo stato psicofisico degli automobilisti.

È invece caduta sulla pista ciclabile di San Benedetto e si procura la doppia frattura a una gamba. L’incidente è accaduto ieri mattina sul lungomare Marconi, a metà strada fra San Benedetto e Porto d’Ascoli e n’è rimasta vittima N. C. di 35 anni d’origine straniera ma residente sulla Riviera delle Palme. La giovane donna viaggiava in sella alla sua bicicletta quando, per evitare di scontrarsi con una mamma che portava sul sellino il suo bimbo, ha frenato ed è caduta facendosi veramente male. I sanitari le hanno diagnosticato la sospetta frattura di tibia e perone. Il 118, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto un equipaggio della Potes che ha stabilizzato la donna sull’ambulanza e poi l’ha trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. La pericolosità della pista ciclabile di San Benedetto, dove sfrecciano bici, monopattini e Risciò, è stata più volte evidenziata dai cittadini e con una certa frequenza, diventa teatro di incidenti.