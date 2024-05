Incidenti a raffica, tre i feriti

Tre incidenti stradali, tutti con persone ferite, si sono verificati nel pomeriggio di ieri lungo la statale Adriatica. Il primo a sud di Grottammare sulla rampa del ponte Tesino, direzione nord, il secondo a nord di Cupra, direzione sud nel quartiere Europa, il terzo in via Nazario Sauro a Porto d’Ascoli. Nel primo sinistro, a seguito di un rallentamento vi è stato un tamponamento che ha visto coinvolte quattro auto. Nell’occorso è rimasta contusa una donna che è stata soccorsa dal personale della croce verde che l’ha trasportata al pronto soccorso di San Benedetto. Non è grave. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. Più serio il secondo incidente (foto) verificatosi intorno alle ore 17,30 a Cupra. Un pedone di 79 anni residente a Roma, che si trovava a monte della carreggiata, è stato urtato da un furgone Peugeot. L’uomo è caduto ed ha subito danni di una certa importanza alla testa e agli arti e contusioni in altre parti del corpo. Il personale della potes di San Benedetto ha stabilizzato il paziente ed ha ritenuto necessaria la centralizzazione al trauma center di Ancona. Il rendez vous con l’eliambulanza è avvenuto nel campo sportivo "Veccia". Anche in questo caso i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. A Porto d’Ascoli, vicino a Marzonetti, un uomo di 36 anni in sella allo scooter si è scontrato con un’auto. trasportato all’ospedale dai sanitari della potes, i rilievi a cura dei carabinieri, traffico in tilt.

Marcello Iezzi