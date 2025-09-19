Incidenti in galleria A14, tra cantieri e schianti traffico in tilt tra Pedaso, Grottammare e San Benedetto

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 19 settembre 2025 – Rallentamenti, code, incidenti, operai in carreggiata per lavori. Anche oggi sul sito ‘traffico A14 in tempo reale’ di società Autostrade per l‘Italia vengono segnalati problemi nel tratto fra Pedaso, Grottammare, San Benedetto e Val Vibrata.

Stamane alle 7,50 all’interno della galleria ‘Acquarossa’ di Cupra Marittima, direzione nord, dove si viaggia su una sola corsia, separata da birilli per la presenza di un cantiere nel tunnel, ci sono stati due tamponamenti con tre feriti. Il primo ha interessato tre veicoli nel quale sono rimasti feriti moglie e marito, turisti sessantenni che stavano tornando a casa e un uomo di 54 anni.

Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto convergere un equipaggio della Potes di Offida ed uno della Croce Verde di San Benedetto. I tre pazienti sono stati trasportati, in codici di media entità, al pronto soccorso di San Benedetto.

Sull’incolonnamento appena formatesi vi è stato un altro tamponamento, nella stessa galleria, fra un’auto e un camion, per fortuna senza feriti, ma i disagi si sono protratti a lungo. Sul posto le pattuglie della polizia autostradale di Porto S. Giorgio per i rilievi dei sinistri e per regolare la viabilità.