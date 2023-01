Incidenti Ascoli, giornata infernale in A14. Ma i lavori stanno per finire

Un ferito nell’incidente di ieri in galleria A14

Ascoli, 13 gennaio 2023 - Il tratto delle gallerie lungo la fascia costiera picena dell’Autostrada A14 continua a essere teatro di gravi incidenti stradali. L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto ieri poco dopo le 11, sulla corsia nord, all’interno della galleria Montesecco in territorio di Grottammare. Vi è rimasto seriamente ferito R. B. di Grottammare, che era al volante di una Subaru Forester.

Per cause in corso d’accertamento, l’uomo ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro la parete del tunnel per poi essere urtata da un’Opel che stava sopraggiunto alle sue spalle. Sono stati momenti drammatici. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le ambulanze della Potes-118 e le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio.

Le condizioni del paziente sono apparse subito di una certa gravità, per cui è stata attivata l’eliambulanza. Per accelerare i soccorsi, il pilota del velivolo si è posto in direzione dell’imbocco della galleria ed ha ’vericellato’, contemporaneamente, l’anestesista e l’infermiere, che in pochi attimi hanno raggiunto il luogo del sinistro, collaborando che i sanitari dell’emergenza di San Benedetto. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasportato nel vicino campo sportivo comunale dov’è avvenuto il trasbordo sull’Eliambulanza. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al Trauma Center di Ancona.

In un primo momento la viabilità si è svolta a velocità ridottissima su una sola corsia all’interno della galleria, poi la carreggiata è stata chiusa per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi. La polstrada ha disposto l’uscita a San Benedetto per i mezzi diretti a nord. La strada è stata riaperta intorno alle 13,30. Verso nord ci sono stati incolonnamenti chilometrici. Nel tratto fra San Benedetto e Grottammare, il 14 dicembre vi erano stati due incidenti con altrettanti conducenti che, purtroppo, persero la vita. Dopo la riapertura dei cantieri, che erano stati rimossi per le festività natalizie, fino al 9 gennaio, quello di ieri è il primo incidente di una certa gravità. Ogni volta che accadono simili sinistri si guarda alla fine dei lavori, anche se in questo caso il cantiere non c’entra. I lavori di manutenzione all’interno delle gallerie, per mettere a norma i tunnel secondo le normative europee, stanno andando avanti nel rispetto del cronoprogramma, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, e termineranno all’inizio della prossima primavera.

Sono lavori lunghi e impegnativi. Nel tratto marchigiano, sono stati predisposti interventi per 190 milioni di euro, di cui 172,5 milioni in corso d’opera. Nel dettaglio: oltre 52 milioni di euro destinati alle attività di ammodernamento delle gallerie; oltre 11 milioni di euro per il potenziamento degli impianti dei tunnel; 2,2 milioni di euro per la sostituzione delle barriere bordo ponte; oltre 41milioni di euro per il risanamento acustico. Vanno aggiunti, poi, altri 17,5 milioni di euro per attività di ammodernamento del tratto autostradale, ancora in fase di progettazione.