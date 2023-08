Incidenti di Ferragosto: due persone ancora ricoverate in fin di vita

Sono particolarmente gravi le condizioni di due sambenedettesi rimasti coinvolti in altrettanti incidenti accaduti a Ferragosto e che si trovano ricoverati in Rianimazione all’ospedale di Ancona. Andando in ordine di accadimento, si tratta della donna di 78 anni che è stata travolta nel tardo pomeriggio di lunedì 14, mentre attraversava la statale Adriatica, sulle strisce pedonali, di fronte a piazza Setti Carraro, a Porto d’Ascoli. Urtata da un furgone diretto verso sud, la pensionata è stata sbalzata sull’asfalto. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. I sanitari della Potes - 118 hanno chiesto l’intervento dell’Eliambulanza che l’ha centralizzata all’ospedale Dorico in codice rosso avanzato. Le sue condizioni permangono stazionarie e quindi molto gravi. Stessa situazione per G. P. di 54 anni che la sera di Ferragosto, intorno alle ore 23, mentre viaggiava in sella al suo scooter è caduto in via Cappellini. L’uomo è stato trovato a terra, non distante dal suo scooter, con un profondo taglio al collo, proprio nelle immediate vicinanze della catena posta al termine della via che delimita l’area di accesso alla vasca di colmata. All’arrivo dei soccorsi il paziente era in arresto cardiaco. Rianimato e trasportato in Ancona con l’Eliambulanza, le sue condizioni restano disperate.