Inclusione al lavoro, il progetto con gli alunni:. Lara Stella protagonista

Il lavoro è un diritto fondamentale, un elemento cruciale per il raggiungimento dell’età adulta, che deve essere garantito anche alle persone con disabilità. Ma l’inserimento lavorativo di successo non è possibile senza un’adeguata formazione, che non si limita all’apprendimento di specifiche mansioni, ma che deve insegnare ’a lavorare’ prima ancora di insegnare ’un lavoro’.

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) rappresenta un’opportunità fondamentale per gli studenti con disabilità: favorisce l’acquisizione di competenze funzionali al percorso di studi e competenze trasversali utili per orientarsi nel mondo del lavoro.

In questo contesto, Lara Stella, studentessa della classe seconda B all’Alberghiero Buscemi di San Benedetto, guidato dal professor Vincenzo Moretti, da qualche giorno, anche in questo percorso con il supporto dell’insegnante di sostegno Anna Santarelli, è impegnata in sala, e lo sarà fino a maggio, al ristorante Cucina al Porto, a San Benedetto, dove è stata accolta con grande cordialità dai titolari e dai clienti, accompagnata nella prima giornata anche dalla professoressa Maria Pia Spurio, docente di Accoglienza presso il Buscemi.

"Si tratta della nostra prima esperienza di Pcto, – dice Manuela Clementi titolare di Cucina al porto con Marika Partemi e lo chef Marco Falà – finora ne abbiamo avute esclusivamente con tirocini".

Stefania Mezzina