Inclusione dAMare, prima giornata in spiaggia con motonautica per persone con disabilità

Appuntamento stamani alle 10 presso circolo nautico ’La Mareggiata’ a San Benedetto dove si terrà la prima giornata in spiaggia del progetto ’Inclusione dAMare - Mototerapia con moto d’acqua con persone con disabilità’. I piloti faranno salire sulle moto d’acqua persone con disabilità fisica e psichica per portarli in mare aperto e far vivere loro le emozioni di condurre una vera moto d’acqua. Le moto saranno quelle utilizzate dai piloti che partecipano al Campionato Italiano di Moto d’acqua con livree e numeri da gara. L’iniziativa, a titolo gratuito, vuole sensibilizzare la collettività sull’importanza dello sport e sviluppare la promozione di un percorso di crescita dei ragazzi disabili mediante la pratica sportiva della motonautica, in particolare attraverso le emozioni che può offrire una moto d’acqua. Un modello d’intervento sportivo e sociale che mira nel migliorare le condizioni di salute e benessere di queste persone offrendo un sollievo al proprio disagio. Si potranno anche effettuare delle piccole gite in barca.