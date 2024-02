Inclusione dei migranti nel Piceno. Le linee guida della Prefettura

Si è riunito ieri nella Prefettura di Ascoli il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione chiamato ad individuare e programmare nuove linee d’intervento per l’inclusione dei migranti nel territorio piceno attraverso la realizzazione di progetti finanziati dal Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami). L’incontro ha visto la partecipazione degli attori istituzionali e sociali del territorio coinvolti nelle politiche migratorie. Sono state illustrate le modalità operative che la Prefettura dovrà seguire nella costruzione del progetto; consistono innanzitutto, nell’individuare e formulare un’analisi delle criticità presenti sul territorio provinciale per poi poter delineare gli obiettivi e co-progettare le attività in favore dei migranti con le strutture coinvolte. Le linee di intervento necessarie ai fini dell’inclusione sociale ed economica dei migranti presenti nella provincia di Ascoli sono state individuate nell’implementazione dei corsi per l’apprendimento della lingua italiana, dei servizi di mediazione culturale, del rapporto con i servizi della pubblica amministrazione, dei servizi di trasporto, dei servizi sanitari e scolastici. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche dell’abitare, al raccordo tra gli uffici della pubblica amministrazione e tutti gli attori della ’rete’, al monitoraggio del fenomeno migratorio, alla formazione ed informazione degli operatori. Il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha assicurato che a breve sarà redatto dalla Prefettura il documento programmatico propedeutico per la partecipazione ai bandi pubblicati per la nuova programmazione del fondo Fami, programmazione 2021-2027.

p. erc.