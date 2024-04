Inclusione e ambiente: tre progetti per la città

Presentati alla presenza dell’assessore Massimiliano Brugni, tre progetti del Gruppo Giocamondo e Pmg. "Come Pmg Italia – ha spiegato Paolo Colasanti, referente per il progetto – sviluppiamo collaborazioni di questo tipo in più di 60 comuni e sempre con il coinvolgimento di imprese e associazioni del territorio". Soddisfatti i vertici del Gruppo Giocamondo. "Siamo impegnati – hanno sottolineato la presidente Elisa Farina e la vice presidente Natalia Di Andrea – a diffondere una cultura dell’impatto positivo, riconoscendo la nostra responsabilità verso l’ambiente, la società e la governance aziendale". Anche l’assessore Brugni, ha ringraziato la PMG Italia e Giocamondo che ha voluto dare una mano importante per la realizzazione di questi interventi. "Progetti – ha ammesso – che vanno ad ampliare quello che noi, come amministrazione comunale, stiamo facendo mettendo a disposizione dei cittadini, soprattutto nell’ottica dell’inclusione. Spero che altri privati seguiranno l’esempio di Giocamondo". Come detto saranno tre gli interventi in questa prima fase. Il primo, di carattere culturale, consiste nel lancio di un progetto formativo rivolto agli studenti del Liceo Mazzocchi-Umberto I. Questa iniziativa mira a ispirare i giovani a concepire e sviluppare progetti innovativi che migliorino la qualità della vita in città. Gli imprenditori e le associazioni locali coinvolti voteranno i progetti più meritevoli premiandoli con borse di studio. Se tra questi ci sarà un progetto realizzabile, verrà concretizzato e finanziato. Importante anche il progetto sociale-ambientale, per la creazione del primo parco giochi inclusivo che verrà realizzato nell’area del circolo socio-culturale di Brecciarolo. Il terzo intervento, di impatto sociale, infine. consisterà nella fornitura di un veicolo per il trasporto di persone con disabilità che verrà poi utilizzato dalle associazioni ‘La Meridiana’, ‘Aism’ e ‘Anffas’ e di chi ne avrà bisogno.

Valerio Rosa