"Inclusione e fiducia in favore del territorio"

Alla presentazione della nuova associazione ‘Astra-Strategie per l’Abitare Sociale’ hanno partecipato Maurizio Frascarelli (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno), Silvia Fabrizi (presidente dell’associazione ‘Astra’) e, in collegamento video, Alberto Neri (Direttore Area Terzo Settore Direzione Impact di Banca Intesa Sanpaolo).

"La nascita dell’associazione - ha dichiarato Maurizio Frascarelli, presidente della Fondazione Carisap - deriva dalla constatazione di un’emergenza abitativa, emersa nel corso della campagna di ascolto dell’ultimo piano triennale della Fondazione. Infatti, ci sono state famiglie che si sono trovate nell’impossibilità di pagare i canoni di locazione. La Fondazione, all’epoca, emanò un bando a cui risposero alcune associazioni".

"In seguito, abbiamo deciso di operare con un intervento diretto, con l’assegnazione dei fondi che è avvenuta senza ricorrere a un bando. Questo tipo di intervento ha coinvolto non solo tutte le associazioni che avevano partecipato al bando, ma anche altri soggetti. ‘Astra’ è una sorta di agenzia immobiliare sociale, che ha il compito di mettere in contatto la domanda abitativa con l’offerta. Ringrazio la Banca Intesa San Paolo, che metterà a disposizione ulteriori risorse, a fianco dei 600.000 euro che la Fondazione ha stanziato".

"L’associazione è composta - ha affermato Silvia Fabrizi, presidente dell’associazione Astra - da 15 realtà eterogenee".

"A fronte di una crescita della domanda abitativa, è stato però registrato un calo della disponibilità di immobili. L’azione di ‘Astra’ propone di migliorare il rapporto tra proprietari e inquilini, offrendo delle garanzie contrattuali ed economiche. L’associazione non perseguirà scopi assistenzialistici – spiega ancora – ma vuole adottare un approccio rigenerativo e sostenibile".

"È necessario mettersi in rete, per adottare soluzioni comuni – conclude– a beneficio della collettività".

"Quando si fa fronte comune - ha detto Alberto Neri di Banca Intesa Sanpaolo - si ottengono risultati concreti. È molto importante che ci sia tanta partecipazione, da parte di così tanti soci; questa è una dimostrazione che c’è una profonda cura del territorio. Il mondo del Terzo Settore realizza progetti a favore di circa 40 milioni di italiani, ha 850.000 dipendenti e quattro milioni di volontari. Per quanto riguarda il progetto associativo, non si tratta solo di mettere delle case a disposizione di chi ha bisogno, ma anche di aiutare i proprietari a mettere a disposizione degli immobili, che rimarrebbero sfitti perché i proprietari hanno paura dell’insolvenza degli inquilini".

Occorre quindi, ricostruire innanzitutto un tessuto sociale di reciproco scambio di solidarietà e fiducia: "Bisogna adottare un atteggiamento costruttivo e inclusivo, a favore del territorio".

Giuliano Centinaro