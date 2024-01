Incontri con i genitori. Ecco il calendario

In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2024/25 (dal 18 gennaio al 10 febbraio), la dirigenza dell’Isc Giacomo Leopardi ha varato un calendario di incontri con i genitori per la presentazione dell’offerta didattica dell’Istituto. Il programma prevede assemblee con i genitori, open day presso le sedi scolastiche e incontri informativi alla presenza di alcuni docenti. Il calendario si è aperto ieri pomeriggio alle ore 18, nella sede centrale di via Toscanini e si chiuderà il 27 gennaio. Nel dettaglio, per la scuola dell’Infanzia il 15 gennaio, ore 18 incontro in via Toscanini, il 20 dalle 9,30-12,30 nelle sedi di via Firenze, via Battisti e via Alighieri; il 27 dalle 9 alle 12,30 di nuovo in via Toscanini. Per la scuola Primaria: 11 gennaio ore 18 via Toscanini; 20 gennaio 9,30-12,30 plesso Speranza, via Firenze e via Alighieri; 27 gennaio 9 – 13 in via Toscanini. Secondaria di secondo grado 20 gennaio 9,30 – 12,30 via Toscanini e via Alighieri; 27 gennaio 9-12,30 via Toscanini.