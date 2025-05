‘Incontri con l’Autore’ in biblioteca. Domani pomeriggio c’è Fiorenzo Bordi

Si terrà domani, alle 17,30, presso la Biblioteca Comunale ‘don Gerardo Di Girolami’ a Cupra Marittima, in viale Stazione, il settimo appuntamento degli ‘Incontri con l’Autore’ organizzati dalla Biblioteca con il patrocinio del comune di Cupra Marittima. L’ospite sarà Fiorenzo Bordi, di Sambuceto (Montecassiano) che presenterà al pubblico il suo libro ‘Il canto del mare’, edito da Albatros. Un viaggio emozionante nella storia e nelle pieghe della sua anima è quello che compie Daniele, riportando alla memoria il periodo in cui, piccolo orfano, trova nei suoi zii i nuovi genitori. È circondato da affetti puri e ne trova altri che non riesce sempre a comprendere. Cresce nei primi anni del Novecento dove al fascino di quel periodo particolare si aggiungono i primi fermenti di guerra. Ricordi struggenti di tempi lontani che non torneranno più ma che hanno reso la sua vita unica, dove i rimpianti si mescolano alle prime scelte fatte con coraggio.