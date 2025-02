Incontri con l’autore in biblioteca

Nella biblioteca comunale ‘Don Gerardo Di Giralami" di Cupra Marittima nel corso di questa settimana sono previsti due incontri con l’autore. Il primo è per bambini e si terrà domani, giovedì, alle ore 16,30: saranno presentati libri e laboratori dimostrativi di Sand Art con Cristina Lanotte. L’attività è riservata a bambini dai 5 anni in su. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al cellulare della biblioteca 328.3680200. Saranno ammessi massimo 20 partecipanti. Il secondo appuntamento si terrà domenica alle ore 17,30 ed è per adulti appassionati di letture: sarà presentato il libro ‘Adelaide’, candidato al premio Strega. Alessandra Morelli dialogherà con l’autore, Adrian N. Bravi. Anche in questo caso si consiglia di prenotare allo 0735.363616 oppure al telefono cellulare della biblioteca. Prosegue, quindi, anche nel 2025 il calendario delle attività culturali del Comune.