‘Incontri con l’autore per bambini’ . A Cupra presentazione de ’Il piccolo Mino’

Sabato, alle 17,30, in piazza Possenti a Cupra Marittima, si terrà un nuovo appuntamento degli ‘Incontri con l’autore per bambini’ organizzati dalla Biblioteca Comunale, con il patrocinio del Comune. ‘Il piccolo Mino’ è il cuore del progetto ‘Fiabe in libertà’, iniziativa che combina letteratura, artigianato e recitazione per creare un’esperienza di narrativa unica. Grazie alla collaborazione tra detenuti, educatori e artisti, la fiaba è diventata un simbolo di inclusione, creatività e rinascita. Si tratta di un progetto di Radio Incredibile con il supporto della Fondazione Cariverona. In questa edizione hanno collaborato i detenuti del carcere di Montacuto che hanno scritto fiabe capaci di parlare a grandi e piccoli. Il progetto ha dato vita a un libro illustrato con storie cariche di emozioni; un audiolibro registrato dai detenuti e curato da Radio Incredibile e oggetti decorativi artigianali.