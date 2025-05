‘Incontri con l’autore per bambini’,. Marco Squarcia nella biblioteca comunale

Domani pomeriggio alle 17,30 nella biblioteca comunale di Cupra Marittima sarà ospite Marco Squarcia per il nono appuntamento degli ‘Incontri con l’autore per bambini’. Il libro ‘Le avventure di Sibillina’ narra le divertenti vicende di un esemplare di Rosalia alpina attraverso le bellezze di un territorio magico. Il contorno è dato da un linguaggio semplice, fluido e ricercato per accompagnare il lettore in un viaggio breve ed intenso. L’autore, nato nel Parco dei Sibillini, precisamente ad Amandola, è laureato in Economia del territorio e del turismo. Ha iniziato a scoprire la passione per la scrittura creativa nel 2012 e da allora ha pubblicato diversi libri che hanno incontrato il favore dei bambini e dei loro familiari. La rassegna dedicata alla lettura e storie per bambini è organizzata dalla biblioteca comunale ‘don Gerardo Di Girolami con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.