’Incontri con l’autore’ spegne 44 candeline

Tutto pronto per la 44esima edizione degli ‘Incontri con l’autore’. In Palazzina Azzurra partirà il 18/6 Giuseppe Romani con ‘La storia dimenticata’ cui seguiranno, il 19/6, Marianna Aprile e Luca Telese, con ‘Materiali resistenti’. Il 23/6 ci sarà la serata dedicata ai finalisti del Premio ‘Strega’, il 24/6 il generale Fabio Mini con ‘La Nato in guerra’, il 2/7 Niko Cutugno con ‘Fino all’ultimo respiro. Storia di Niko e di suo padre Toto’, il 9/7 Massimo Cacciari con ‘Van Gogh. Per un autoritratto’, il 12/7 Claudio Pagliara con ‘L’imperatore’, il 16/7 Donato Bendicenti con ‘Al centro della tempesta’, il 21/7 la serata dedicata alla casa editrice Harper Collins Italia, il 22/7 quella per il premio nazionale all’editor 2025, il 23/7 spazio al Premio ‘Giovane Promessa della Letteratura Nazionale 2025’ (Filippo Capobianco). Il 29/7 c’è Natasha Stefanenko con ‘Dalle Marche con amore’, il 30/7 Piero Dorfles con ‘Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada’. Agosto viene inaugurato il 4 con Alberto Melloni e il suo ‘Il conclave e l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo’. Poi, il 17/8, spazio a Marco Varvello con ‘Londra, i luoghi del potere’, il 20/8 ad Antonio Preziosi con ‘Leone XIV. La via disarmata e disarmante "San Paolo"’, il 3/9 a Laura Ephrikian con ‘L’amore non sceglie’, il 7/9 a Giovanni Fasanella con ‘La maledizione italiana’ e infine l’8/9 a Giordano Bruno Guerri con ‘Povera santa, povero assassino. La vera storia di Maria Goretti’. Al Circolo Nautico Sambenedettese apertura il 13/6 affidata ad Alessandro Bertante con ‘E tutti danzarono’. La rassegna continua il 22/6 con Paolo Regina e ‘I collezionisti’; il 26/6 ecco Maurizio Mannoni con ‘Quella notte a Saxa Rubra’, il 4/7 Diego Marani con ‘L’ultima falsità’, il 5/7 Paolo Roversi con ‘L’enigma Kaminski’, il 10/7 Mirella Serri con ‘Nero indelebile’, il 19/7 Rosa Matteucci con ‘Cartagloria’, il 24/7 Roberta Schira con ‘Le margherite sanno sempre aspettare’. Si riparte il 2/8: c’è Valeria Palumbo con ‘La voce delle donne. Pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano’, quindi l’8/8 Maria Costanza Boldrini con ‘Gli anni dell’abbondanza’, il 12/8 Antonio Piazzolla con ‘Iron Maiden. Luciano Ligabue. Il poeta del rock’, il 19/8 Alex Corlazzoli con ‘Diario da un monastero’, il 22/8 Salvatore Coccoluto con ‘Mia Martini. La voce dell’anima’, il 24/8 Monica Marchioni con ‘Era mio figlio. E voleva uccidermi’. All’associazione Mare Bunazz si inizia l’11/7: Silvana La Spina presenta ‘Un rebus per Leonardo Sciascia’. Il 6/8 c’è Maria Rosa Cutrufelli con ‘Il cuore affamato delle ragazze’, il 15/9 Ginevra Bompiani e Luciana Castellina con ‘Il femminismo della mia vicina’. Infine, il 30/6 allo chalet ‘Da Luigi’ Francesco Specchia presenta ‘Complimenti per la trasmissione’. Tutti gli appuntamenti andranno in scena alle 21.30.

Giuseppe Di Marco