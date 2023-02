’Incontri con l’autore’: un’altra estate in grande

Sarà un’estate all’insegna della letteratura. Casini, Mencarelli, Terranova e molti altri sono i possibili ospiti, Mimmo Minuto è il nome che li accomuna tutti: il patron di ‘Incontri con l’autore’ si appresta ad inaugurare la nuova stagione dell’ormai storica kermesse culturale, ed oltre a confermarla annuncia nuovi interessanti eventi culturali che, nell’ottica del leggendario libraio, dovrebbero segnare la rinascita culturale di San Benedetto in tempo di crisi. L’attività di Minuto, da sempre improntata sul superamento dei confini geografici, dimostra ancora di non avere limiti, se non quelli imposti dalle ristrettezze delle casse pubbliche, che potranno contribuire solo in parte alle iniziative promosse: "Mimmo è una fucina di idee – ha commentato l’assessore alla cultura Lina Lazzari, fra gli ospiti del luculliano conviviale di due giorni fa alla carnezzeria ‘Harena’ – e per questo lo apprezziamo tantissimo". Nell’assicurare il massimo supporto dell’amministrazione comunale, Lazzari ha ceduto la parola ai numerosi convenuti: i protagonisti, appunto, degli eventi messi in campo dall’associazione ‘I luoghi della scrittura’, fra cui il ‘Memoir’ coordinato dal direttore di Radio Rai 1 Andrea Vianello, il festival letterario dedicato ad Italo Calvino, l’appuntamento monteprandonese del ‘Piceno d’autore’, che quest’anno sarà dedicato al tema ‘Mafia e legalità’, il festival ‘Favolà’, che andrà in scena fra Ascoli e Castorano, e la quinta edizione di ‘Reflex’, ad Alba Adriatica. Ma la portata forte è il plateau di nomi, non ancora confermati, che faranno parte della 42? edizione di ‘Incontri con l’autore’: tra questi figura l’onorevole Pier Ferdinando Casini, che proprio quest’anno ha debuttato con ‘C’era una volta la politica – Parla l’ultimo democristiano’. Ma ci sarà spazio anche per Daniele Mencarelli e per il suo ‘Fame d’aria’. Ci sarebbe poi Nadia Terranova, fra le più poliedriche penne della scena italiana, di cui Einaudi ha recentemente pubblicato ‘Trema la notte’. Tra tutti spunta anche il nome di Romana Petri, traduttrice e critica letteraria e autrice, nel 2022, di ‘Uno per due’. E non finisce qui: secondo indiscrezioni, si starebbe lavorando per portare in Palazzina Azzurra anche Zerocalcare, fra i più famosi fumettisti italiani. Di rilievo, infine, sono anche gli autori dei prossimi incontri dell’edizione attuale: Giorgio Botta (112), Andrea Pomella (252), Franco Berrino (133), Elisabetta Rasy (253), Antonio Di Bella (14) e Giorgio Nisini (154).

Giuseppe Di Marco