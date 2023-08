Incontri d'Arte a Monte Vidon Corrado: Presentazione Libro di Luigi Silenzi

Un appuntamento con la cultura decisamente importante oggi a Monte Vidon Corrado. Alle ore 21 presso il Teatro Comunale, all’interno della rassegna "Incontri d’Arte" si terrà la presentazione del libro di Luigi Silenzi "E c’erano gli oleandri. L’identità del paese compromessa da una distorta idea di sviluppo", edito da Grafiche Fioroni. Il protagonista del testo è il contesto abitativo e non solo che ha avuto nel corso del tempo la città di Porto San Giorgio e del mutamento del suo volto dagli splendori Liberty fino alla contemporaneità. Ad introdurre l’argomento saranno Giuseppe Buondonno e Sabrina Vallesi, successivamente interverranno gli autori Luigi Silenzi e Silvia Catalino. Soddisfatta la direttrice del Centro Studi Osvaldo Licini: "Con piacere accogliamo la presentazione di questo libro in quanto Porto San Giorgio era un luogo molto amato e frequentato da Licini. Il libro, che non parla di Licini, permette di immaginare il volto splendido della cittadina rivierasca negli anni in cui l’artista scendeva da Monte Vidon Corrado per incontrare gli amici Acruto Vitali e Luigi Dania, prima del processo di cementificazione iniziato negli anni Sessanta". Al termine dell’incontro sarà possibile visitare, con biglietto ridotto, la mostra "Oreste Bogliardi e gli amici del Milione" al Centro Studi e nella Casa Museo Osvaldo Licini.