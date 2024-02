Incontri formativi di primo soccorso rivolti alle scuole

Sono iniziati già da qualche settimana gli incontri formativi al primo soccorso rivolti alle scuole del territorio, organizzati dalla Confraternita di Misericordia di Montegiorgio. L’iniziativa denominata ‘Misericordia Academy’, è stata pensata e ideata dal direttivo dell’associazione per creare maggiore consapevolezza fra i giovani, operazione che nel corso degli ultimi anni ha riscosso successo. "I nostri volontari organizzato dei corsi di formazione in tutte le scuole di ordine e grado della media Valtenna – spiega Cristiano Bei, Governatore della Misericordia – con l’intento di creare una maggiore consapevolezze sulle cose da fare e non fare di fronte all’emergenza. Ovviamente le informazioni sono calibrate in base all’età: per i più piccoli la prime nozioni sono quelle di chiedere aiuto o contattare il 112 fornendo le prime informazioni per richiedere soccorso. Nel caso delle classi superiori, informazioni sul soccorso di base come massaggio cardiaco e altro. Sono nozioni che però in caso di emergenza possono fare le differenza, agevolando l’intervento dei soccorritori".