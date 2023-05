Incontri nei quartieri e ’porta a porta’ Il clima elettorale è sempre più teso Sprecacè: "In mezzo alla gente"

+A due settimane dal voto, temperature elevate nei comuni interessati dalla consultazione elettorale del 14 e 15 maggio. Strategie diverse per la caccia al voto, dagli incontri nei quartieri, alle presentazioni in piazza, al ’porta a porta’. A Grottammare il candidato del centro destra, Marco Sprecacè, sta incontrando centinaia di elettori nei bar di Grottammare per creare un momento di dialogo e di confronto. "È una bellissima esperienza. Un caffè, si sa, non è mai solo un caffè. È stata, infatti, un’occasione per stare insieme, parlare, condividere, riflettere, confrontarsi, partecipare o anche solo per iniziare bene la giornata – afferma Sprecacè - Abbiamo detto fin dall’inizio che vogliamo ritornare dalle piazze, in mezzo alla gente, tra e per i cittadini di Grottammare. Lo stiamo facendo con costanza e passione e siamo veramente felici di come i cittadini ci hanno accolto. Abbiamo ascoltato le problematiche che ciascuno ci ha segnalato e ne abbiamo anche a volte condiviso lo sconforto e lo scoraggiamento". Ieri pomeriggio alle 16 nella Cantina Carminucci, il candidato sindaco Sprecacé ha incontrato le imprese agricole, le aziende florovivaistiche e le aziende vitivinicole.