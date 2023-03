Incontro a Santa Caterina sulla raccolta dei Raee

Continuano le azioni che Comune di Fermo e Fermo Asite hanno messo in campo per una corretta raccolta differenziata dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Dopo il successo della raccolta mobile con un mezzo speciale nei giorni scorsi nel corso del mercato settimanale di piazzale Tupini (dove sono stati raccolti televisori, aspirapolvere, lampadine, computer, telefonini) e il primo incontro pubblico dei giorni scorsi al teatro Antonini, secondo appuntamento informativo con la cittadinanza domani alle 21 al Centro Sociale di Santa Caterina (strada comunale San Lorenzo, 70). Un’occasione con cui verranno spiegati prima di tutto cosa sono i rifiuti da Raee e come conferirli in modo corretto per il loro smaltimento. L’iniziativa è parte del nuovo progetto denominato ’Diamo una scossa alla raccolta differenziata’ che prevede la prosecuzione della raccolta mobile gratuita nei quartieri nei prossimi giorni, di cui verrà data tempestiva comunicazione ed il posizionamento a breve dei contenitori (bidoni gialli) dedicati alla raccolta di una parte dei rifiuti Raee, i cosiddetti Micro Raee. Lo scopo è quello di dissuadere dall’erroneo comportamento di gettare apparecchiature Raee nel secco non riciclabile (indifferenziata) o nei cassonetti e soprattutto di far comprendere che dai Raee è possibile ricavare materiale utile come i metalli preziosi.