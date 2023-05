Incontro con Danilo Merlonghi

L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, nell’ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con il fotografo Danilo Merlonghi, originario di San Benedetto, ma residente a Patrignone. La passione per la fotografia, affiancata a quella per i viaggi ha portato Danilo Merlonghi a collaborare con diverse organizzazioni non governative impegnate in territorio Africano. Le sue immagini raccontano in modo tagliente o con ironia, storie di vita quotidiana, le storie di persone incontrate lungo il viaggio, in luoghi senza tempo, mostrandone ed evidenziando la loro umanità, la dignità, a fronte di condizioni di vita complicate e spesso al limite. L’evento si terrà mercoledì 17 maggio, alle ore 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Patrocinato dal comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito. Per info 333 2911067.