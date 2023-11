Incontro con Fabrizio Fortuna

L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, di Monteprandone, nell’ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con il fotografo Fabrizio Fortuna. L’evento si terrà mercoledì prossimo alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. La serata sarà interamente dedicata alla fotografia di paesaggio e sarà un tour in giro per il Mondo. Con Fortuna si parlerà di tecnica fotografica mirata al paesaggio, all’approccio alla ripresa e alla post produzione di uno scatto digitale. Patrocinato dal comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito. Fabrizio Fortuna approda alla fotografia per caso, in età matura, dove riversa tutta l’esperienza sviluppata nel disegno. I primi anni sono stati quelli delle fotografia minimal, poi ha intrapreso un percorso concentrato su composizione e post produzione.