Domani pomeriggio è in programma un incontro con Ghazal Afshar dell’Associazione Giovani Iraniani in Italia, figlia di esuli iraniani in Italia. L’iniziativa avrà luogo alle ore 17, nella Sala Gulino della Cartiera Papale. L’incontro si inquadra nell’ambito delle conferenze relative al Ciclo ’Storie di donne Resistenti’ organizzate dall’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche. Si tratta di un appuntamento di grande attualità e valenza volto a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica riguardo alla condizione che vedono negati diritti e libertà rischiando la vita, il carcere e gravi restrizioni per le loro richieste di maggiore partecipazione alla vita sociale, economica e culturale del proprio paese.