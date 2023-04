L’Associazione Mosso Piceno la Bottega della Fotografia, nell’ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con Gianfranco Mancini, il NarratorErrante. L’evento si terrà mercoledì prossimo, alle ore 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Patrocinato dal Comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti, soci e non, e ad ingresso gratuito. Dopo varie pubblicazioni e mostre, Mancini sente sempre di più la sua vocazione, o se vogliamo, come una missione di incamminarsi verso la fotografia racconto, la narrazione. Oggi, infatti, si definisce un 9NarratorErrante9 sempre alla ricerca di raccogliere storie di vita, rapportarsi con la vita quotidiana spesso con le sue difficoltà. Si descrive così: "Narrare è la mia passione, è condividere la vita, è sentire il calore umano". Si sente un viandante senza un perché, un’anima nomade fra gli umani. La fotografia è la sua scrittura attraverso la luce.