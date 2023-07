Incontro con gli anziani per combattere le truffe

Personale della Questura di Ascoli è stato ospite del Circolo per gli anziani Ada della presidente Paola Luzi per parlare di truffe e prevenzione. L’obiettivo perseguito è stato soprattutto quello di fornire utili consigli e le basilari informazioni sullle truffe ad anziani . Alla riunione ha partecipato anche una persona, che ha portato la propria personale esperienza esponendo ai presenti come il 27 maggio scorso sua madre sia stata vittima di un tentativo di raggiro attuato telefonicamente, spiegando anche come l’anziana abbia vissuto quei momenti di paura. A tutti i partecipanti è stata distribuita una pratica brochure, contenente un vademecum realizzato in collaborazione tra le Forze di Polizia. L’opuscolo contiene i casi di possibili situazioni truffaldine e le azioni da compiere per tutelarsi. Negli ultimi periodi, su tutto il territorio provinciale si sono verificati svariati episodi delittuosi a danno di persone anziane. Le tecniche utilizzate sono state le più varie da quelle del falso pacco, allo scambio di banconote appena prelevate, all’amico del figlio o del nipote che reclama soldi, fino ai falsi dipendenti di Inps, Telecom ed Enel.