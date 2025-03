Incontro con i bimbi per parlare di rifiuti e ambiente

Si è svolto a Carassai l’incontro con i bambini della scuola Primaria per parlare di rifiuti e ambiente, ma soprattutto di cosa possiamo fare tutti per migliorare la scuola, il comune e il territorio. Si tratta di una delle attività incluse nel percorso che il comune di Carassai ha intrapreso nel settembre scorso, adottando la ‘Strategia Rifiuti Zero’, volta a favorire la riduzione dei rifiuti attraverso il riuso, il recupero, la riparazione e a estendere la raccolta differenziata.

Con il riuso di rotoli di carta igienica e fili di lana avanzati, i bambini hanno realizzato bellissimi portapenne con capelli colorati e disegni sgargianti e hanno imparato che il rifiuto non esiste se noi non lo produciamo: un oggetto da buttare può essere trasformato in qualcosa di utile. È questo il messaggio più importante di Rifiuti Zero: bisogna abbandonare lo stile di vita usa e getta per recuperare il modello circolare della natura, che non ha bisogno di spazzini, discariche o inceneritori.

"Basta poco per essere sostenibili – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti, che è andato a trovare i nuovi Zerowater di Carassai – Con il loro aiuto il Comune e il territorio saranno sempre più belli e puliti".